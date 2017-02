Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Drake noemt hoofddoekgerucht fake

19 min geleden

Drake ontkent dat hij een bezoekster van zijn concert in Londen heeft gevraagd haar hoofddoek af te doen. Volgens de rapper had de vrouw een sjaal om haar hoofd. In een statement op Instagram hekelt hij de media die er mee aan de haal gingen.