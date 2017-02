Dat is te zien in een filmpje dat acteur Robert Downey Jr. op Facebook heeft geplaatst.

De video werd gemaakt op de set van Infinity War. Downey deed tussen de opnames door een vraag- en antwoordsessie voor zijn fans en die werd gefilmd door Holland, zo was kort te zien. Later verschijnt ook Pratt in beeld.

Avengers: Infinity Wars moet volgend jaar mei in de bioscopen verschijnen. De film wordt geregisseerd door de broers Joe en Anthony Russo.