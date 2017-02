Jubileum voor Adje Bouman Top 10

Dat deed hij in het bijzijn van een keur van bekende gasten. Onder meer Lex Harding, Willem van Kooten, Gerard Ekdom, Rob Stenders, Tineke de Nooy, Erik de Zwart, Peter Koelewijn en Jan van Veen kwamen Bouman persoonlijk feliciteren.

Het jubileum werd gevierd in het 192 & Demis Roussos Museum in Nijkerk met een extra lange uitzending op 192TV.

De Adje Bouman Top 10 ontstond in 1967 op Radio Veronica en was later onder meer op Hilversum 3 en het commerciële Radio Veronica te horen. Sinds 2003 is de lijst te horen op het internetradiostation Laserradio.