NTR maakt beste kinderlied met 'Snapje?'

Doel van de prijs is het stimuleren van het kwalitatieve kinderlied. Snapje? is een NTR-serie van videoclips van twee minuten met ezelsbruggetjes waarmee kinderen een basisprincipe of basisregel aangeleerd of uitgelegd krijgen.

Jan Beuving schreef het winnende 'Snapje?'. Rapper/acteur Akwasi verzorgde de uitvoering en muziek. De prijs werd zaterdag in Enschede uitgereikt. Het was een tweejaarlijkse prijs, maar vanaf nu zal de prijs jaarlijks worden uitgereikt. De jury bestaat uit mensen uit het vak.

De prijs bestaat uit een kunstwerk en 5.000 euro. Dat bedrag moet de tekstschrijver met de componist en uitvoerend artiest delen. De Willem Wilminkprijs is een initiatief van onder meer het Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede.

'Snapje?' viel al eerder in de prijzen. De gehele reeks won de Cinekid Gouden Kinderkast en de NOT Innovative Award.