John Legend moedigt aan om ivf te overwegen

De 38-jarige zanger vertelt aan Newsweek openhartig over de vruchtbaarheidsproblemen die hij en zijn vrouw hebben ervaren en dat hij erg blij is dat ze hulp hebben ingeschakeld. "Er zijn mensen die neerkijken op mensen met vruchtbaarheidsproblemen en die ivf nodig hebben. Wij hadden jarenlang deze problemen en daarom hebben we het niet op de natuurlijke manier gekund."

Het stel heeft hun negen maanden oude dochter Luna dankzij in-vitrofertilisatie op de wereld gekregen. Hierbij worden er een of meerdere eicellen buiten de baarmoeder bevrucht en teruggeplaatst. John zegt daarover: "Sommige mensen kunnen niet op de natuurlijke manier in verwachting raken. Ik ben blij dat we Luna hebben gekregen hebben op deze wijze en hopelijk kunnen we dankzij ivf nog meer kinderen krijgen."

Later geeft Legend aan dat hij en Chrissy overtuigt zijn dat het een goede oplossing kan zijn voor andere stellen met vruchtbaarheidsproblemen. "We denken dat het het overwegen waard is en moedigen andere mensen die geen kinderen kunnen krijgen op de ouderwetse manier, om het op dezelfde wijze te doen als wij hebben gedaan."