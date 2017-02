Martijn Krabbé weer terug bij ex

Shownieuws ontdekte dit, nadat Martijn midden in de nacht op Instagram een foto van de twee online zette met een hartje eronder. Later bedacht hij zich en verwijderde de foto, maar het programma had het allang al in de smiezen.

Natuurlijk heeft het entertainmentprogramma om een reactie gevraagd en Martijn vertelt: "Soms heb je de behoefte om subtiel te laten weten wat belangrijk is."

De 48-jarige presentator realiseert zich dat het eigenlijk niet zo subtiel was. Hij vervolgt: "Na gisterochtend om kwart voor zes geland te zijn vanuit Oeganda met een dagje repetitie en een uitzending van The Voice er achteraan, kwam zo'n moment. Achteraf gezien weinig subtiel."

Hoe het stel elkaar weer heeft gevonden wil Martijn niet bekend maken. Hij laat wel weten haar niet meer te willen laten gaan. Eerder verklapte hij de 38-jarige danseres heeft leren kennen via Facebook.