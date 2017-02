Ashcroft stond twee keer eerder op Pinkpop. Dat was in 1998 en 2008. Hij was toen nog frontman van de band The Verve. Bitter Sweet Symphony was in 1997 de grootste hit van die band. Van Ashcroft verscheen onlangs het album These People.

Ashcroft is de zesde act die is vastgelegd voor het festival. De komst van Nu of Nooit-winnaar The Ten Bells, Martin Garrix, Green Day, System of a Down en Kings of Leon was al eerder bekendgemaakt.