Nieuwe realityserie voor Frans Bauer?

Irene Moors onderwerpt de 43-jarige zanger aan diverse vragen, waaronder de vraag hoe lang het geleden is dat Frans en Mariska op de buis waren met de realityserie De Bauers. Hierop antwoordde Mariska Bauer dat het wel zo'n 14 jaar geleden moest zijn, omdat Jan dat jaar één jaar oud werd.

Op de vraag of Frans weer zou willen gaf hij schoorvoetend toe dat hij het wel zou zien zitten. Vervolgens confronteerde de presentatrice dat ze het een en ander zou hebben gehoord in de wandelgangen en gaf hij toe dat hij inderdaad in gesprek is over een nieuwe realityserie. Irene liet weten te hopen dat dit met SBS zou zijn.