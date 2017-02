Voor de zesde week op rij moet Paul de Leeuw zijn verlies nemen. Vorige week behaalde hij met zijn NPO 1-programma ’Wie steelt mijn show’ nog 838.000 kijkers, deze week was dat nog maar 714.000, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Dat is echt veel te weinig voor prime time op zaterdagavond en al helemaal als de lead-in Wie is de Mol is, zo meldt Mediacourant.