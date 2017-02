Zo komt Yolanthe aan haar figuur

Het antwoord? Een hoolahoop! In de korte video is te zien hoe Yolanthe - met Xess Xava aan haar zijde - lekker in de buitenlucht aan het hoolahoopen is. Liedje van Bruno Mars op de achtergrond en knallen maar!

De kleine Xess kijkt vol bewondering naar zijn sportieve mama, maar vindt de schaduwen die de hoolahoop op de grond veroorzaakt, ook bijster interessant.

Het is duidelijk dat de twee het naar hun zin hebben. Misschien is dat nog wel meer Yo’s “geheim”: met plezier je oefeningen doen, dan hou je het in ieder geval (lang) vol!