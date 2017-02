Op de website van TMZ staat een video van de schade.

Mischa had al haar spullen in het vrachtwagentje gestopt en reed naar haar nieuwe adres onderaan de Sunset Strip, maar ze had kennelijk geen rekening gehouden met de hoogte van het voertuig waardoor ze de wagen klem reed onder een grote carport. Zowel de bovenkant van de huurbus als de carport raakte daarbij fiks beschadigd. De actrice was flink van streek na het ongeluk. ''Oh my god, alles wat ik bezit zit in de wagen'', zegt ze geschrokken op een video van het incident.

Het zit de Brits-Amerikaanse actrice de afgelopen tijd niet mee. In januari werd ze gedrogeerd op haar eigen verjaardagsfeestje en werd ze in verwarde toestand naar een ziekenhuis afgevoerd. Volgens TMZ was Mischa gedwongen te verhuizen omdat buren bijna maandelijks de politie belden wegens haar storende gedrag.