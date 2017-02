Ze maakten zaterdagavond hun opwachting op de New York Fashion Week waar ze de show van ontwerper Alexander Wang bezochten en hun nieuwe look toonden.

Op foto's op Instagram is het resultaat te zien van de verrassende kappersbehandeling die realityster Kylie onderging. Haar ongekamde kapsel is een stuk korter dan het was. Ze draagt het haar los en als wetlook.

Rapper Tyga kon niet achterblijven bij zijn vriendin. Zijn kapper heeft met de tondeuse een ingewikkeld motief op zijn schedel geschoren.