"HBDJ", schrijft hij erbij, "Happy Birthday Jennifer."

Justin plaatst eigenlijk praktisch nooit foto's van de actrice op zijn Instagram-account. Hij deed dat pas twee keer eerder. Bijna een jaar geleden was de laatste, een kiekje van Jennifer in Parijs. Daarvoor was het een foto toen ze een Oscar won voor 'Woman Crush Wednesday', die plaatste hij in december 2015.

De twee zijn nu bijna zes jaar een stel. Jennifer vierde zaterdag overigens haar 48e verjaardag.