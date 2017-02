Catherine en haar echtgenoot prins William zijn zondagavond eregasten tijdens de uitreiking van de BAFTA's.

De hertogin van Cambridge verscheen op de rode loper in een strapless zwarte jurk met bloemenprint. Catherine kiest geregeld voor Alexander McQueen. Ook haar trouwjurk kwam van het modemerk. Zondagavond combineert ze de jurk met grote, diamanten oorbellen die extra opvallen omdat haar haren zijn opgestoken in een lage knot.

William, die zijn zwarte smoking combineert met een vlinderdas, is sinds 2010 voorzitter van de British Academy of Film and Television Awards (BAFTA). Vorig jaar en het jaar daarvoor woonde William de awardshow niet bij, wat hem veel kritiek opleverde. Catherine was er nooit eerder bij.

De film La La Land is zondagavond de grote kanshebber. De musicalfilm is elf keer genomineerd en dingt mee in belangrijke categorieën als beste film, beste acteur (Ryan Gosling) en beste actrice (Emma Stone). William reikt ook een prijs uit: net als in 2014 mag hij de hoogste BAFTA-onderscheiding, het ‘BAFTA Fellowship’, verlenen.