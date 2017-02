In de video is te zien hoe Sander een berg afgaat, maar dan plotseling valt en een paar keer over de kop rolt. "It's all on camera! Bovenlichaam te vroeg ingestuurd daardoor gewicht op binnenste been. Gevolg: verkanten en over de kop....", aldus de presentator.

Sander verblijft in het Oostenrijkse Westendorf voor opnames van RTL Snowmagazine. En aangezien die nog een week duren, is het te hopen dat hij niet nog meer breekt...