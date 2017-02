Jane Lush, voorzitter van de British Academy for Film and Television Arts (BAFTA), zei in haar openingswoord dat ze zich zorgen maakt over de vele Britse acteurs in Hollywood. “Ik ben bang dat iemand een muur langs de Atlantische Oceaan bouwt om ons buiten te houden.” Een verwijzing naar de muur die Trump langs de grens met Mexico wil bouwen.

Ook Stephen Fry, die de uitreiking van de Bafta’s presenteerde, bleek geen vriend van Trump. De acteur, komiek, schrijver en presentator steunde Meryl Streep, die bij de uitreiking van de Golden Globes uithaalde naar de Amerikaanse president. “Ze is een van de beste actrices ooit. Alleen een praatzieke idioot zou daar anders over denken.” Daarmee verwees hij naar een opmerking van Trump, die Streep na de Globes een ‘overgewaardeerde actrice’ noemde.

Poetin

Ook Viola Davis, die de Bafta voor beste vrouwelijke bijrol won, nam het op voor Streep. “Wie Meryl Streep een overgewaardeerde actrice noemt, weet niets van acteren.”

Niet alleen Trump kreeg het er zondagavond in de Royal Albert Hall van langs. Ook over de rug van de Russische president Vladimir Poetin werden grappen gemaakt. Zo zei Fry bij het uitreiken van de eerste BAFTA: “Laten we eens kijken wie de Russen hebben laten winnen.”