Na minder dan een minuut van haar versie van Georges nummer Fastlove stopte Adele met zingen en zei: "Ik weet dat het live-tv is, het spijt me." Daarop liet ze enkele krachttermen vallen, die het televisiekijkende publiek niet te horen kreeg omdat het geluid snel werd afgezet. Daarna was de zangeres wel weer te horen. "Sorry voor het vloeken en sorry dat ik opnieuw begin. Maar mag ik opnieuw beginnen? Het spijt me, ik kan dit niet verknoeien voor hem."

Tijdens de Grammy's vorig jaar werd het optreden van Adele ook al geplaagd door technische problemen. Na haar eerbetoon zondag kreeg de zangeres, die het lied in tranen eindigde, een lang applaus van het aanwezige publiek in het Staples Center stadion in Los Angeles.

.@Adele, you get every do over you ever need. Ever. #GRAMMYs — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 13 februari 2017

Een flink aantal Hollywood-sterren sprak zondagavond steun uit voor de Britse zangeres. Ellen DeGeneres schreef op Twitter: "Adele, jij krijgt elke tweede kans die je wil. Altijd." Collega-zanger Charlie Puth liet weten: "Lof voor Adele voor het opnieuw beginnen en goedmaken. Erg, erg goed." Chrissy Teigen, die in de zaal zat, liet op Twitter weten: "Groot, groot respect voor Adele. Sh*t happens als je daadwerkelijk live zingt, ze was geweldig."

I commend @Adele for starting over and making it right! Very very good. — Charlie Puth (@charlieputh) 13 februari 2017

Bette Middler zei: "Adele heeft ons een les geleerd zonet. Als het niet goed is? Doe het overnieuw en sla de spijker op z'n kop." en Skrillex twitterde: "Je oprechtheid maakte dat moment nog specialer. Daar was zovel lef voor nodig. George zou zo trots geweest zijn."

Your realness made that moment even more special. That took so much guts, George would have been so proud. @Adele — SKRILLEX (@Skrillex) 13 februari 2017

Tijdens het stopzetten van het optreden vloekte Adele een paar keer flink. Daarvoor bood ze later tijdens de liveshow, toen ze een award mocht ophalen voor het schrijven van de beste song, haar excuses voor aan.

#Adele taught us a all a great lesson just now. If it's not right? START OVER AND NAIL IT! And she did. Love you, girl. — Bette Midler (@BetteMidler) 13 februari 2017

George Michael stierf op Eerste Kerstdag op 53-jarige leeftijd. De organisatie van de Grammy's had al bekendgemaakt dat er tijdens de liveshow bij zijn dood zou worden stilgestaan. Het was niet bekend dat Adele een nummer voor hem zou zingen.