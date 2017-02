premium

Beyoncé showt babybump tijdens Grammy's

34 min geleden

FOTO'S - Beyoncé was zondagavond tijdens de Grammy's voor het eerst te zien in het openbaar, sinds ze bekendmaakte in verwachting te zijn van een tweeling. De superster zag er in haar gouden japon adembenemend uit en had - zoals verwacht - alle ogen op zich gericht.