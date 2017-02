Arnout Van Den Bossche naar theaters

Het is de opvolger van zijn vorige show De Relatiefluisteraar. Arnout Van Den Bossche begint zijn tweede theatertournee in Gorinchem en reist tot en met 21 april door het land.

Voor zijn nieuwe show haalde Arnout inspiratie uit zijn vorige leven: het bedrijfsleven. De voorstelling gaat over de absurditeit van ellenlange mailconversaties terwijl je collega gewoon naast je zit, procedures die worden opgestart wanneer een printer de geest geeft en het haantjesgedrag van managers. Hij zag om hem heen hoe werknemers in burn-outs belandden.

Twee jaar geleden werd Arnout het vele toeren te veel en hij stond aan de rand van een burn-out. Hij wilde volledig stoppen met comedy en niet meer uren alleen onderweg zijn. Na een periode van rust begon hij onderzoek te doen over de thema’s werken en burn-out. Hij kwam zichzelf meermaals tegen, maar klauterde langzamerhand uit zijn eigen trechter. Daar is de theatershow Burn-Out voor beginners uit voortgekomen.

Arnout won in 2009 Humo’s Comedy Cup. En toen werd hij fulltime comedian. In 2012 stond de Vlaming in de finale van het Leids Cabaret Festival.