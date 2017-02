Nick Cannon stopt bij America's Got Talent

Nick hoorde dat zijn bazen bij de zender NBC hadden overwogen hem te ontslaan wegens het maken van een racistische grap in een comedyspecial Stand Up, Don't Shoot die vrijdag werd uitgezonden op de zender Showtime. Een fragment uit de show staat op TMZ.

Volgens de bobo's pleegde Nick contractbreuk en bracht hij NBC en America's Got Talent imagoschade toe met zijn brutale grappen over de show en de kandidaten. Nick is het hier beslist niet mee eens en laat zich de mond niet snoeren."Ik heb een paar dagen kunnen nadenken over het teleurstellende nieuws dat mij ontslag boven het hoofd hing als gevolg van een comedyspecial die alleen was bedoeld om gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen. Ik zou gestraft worden om mijn grappen", begint Nick zijn verhaal.

"Ik heb het er erg moeilijk mee en had deze beslissing liever niet willen nemen, maar als man en artiest en een vertegenwoordiger van mijn gemeenschap laat ik me niet het zwijgen opleggen. Ik ben niemands eigendom. Mijn waardigheid en integriteit is niet te koop."

"Ik heb de afgelopen acht seizoenen ontzettend veel plezier beleefd aan het presenteren van America's Got Talent. Ik zag getalenteerde en moedige Amerikanen hun droom verwezenlijken voor een miljoenenpubliek. Maar ik sta mezelf niet toe te werken met bedrijven die proberen mijn vrijheid van meningsuiting in te perken en artiesten te censureren."