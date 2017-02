Amber Rose en Wiz Khalifa waren zaterdagavond een avondje uit. Op de rode loper van het Clive Davis pre-Grammy gala gaven ze elkaar een kus die zeven seconden duurde, met allemaal speculaties als gevolg. ''Geef me alsjeblieft de kans om de situatie uit te leggen'', begint Amber uit te leggen.

''Ik ben super verdrietig en ik wil mijn fans graag laten weten wat er gaande is in mijn leven. Wiz en ik zijn familie en we zullen voor de rest van ons leven altijd familie blijven, voor onze zoon Sebastian. We zijn door diepe dalen gegaan, dus een kus op elkaars lippen voor een foto en een leuke avond uit is voor ons geen big deal. We zijn nog steeds gescheiden en niet samen", schrijft het model op Instagram.

Amber Rose gaat in haar verklaring ook in op de breuk met Valentin Chmerkovskiy die afgelopen week aan het licht kwam. Het tweetal was vijf maanden samen. ''We zijn uit elkaar om persoonlijke redenen, maar geven nog steeds veel om elkaar. Begrijp dat we allemaal mens zijn en ook gevoelens hebben. Niemand is gedumpt en niets wat we doen is met een kwade opzet bedoeld. Het is gewoon hoe het leven soms in elkaar zit."