Dat schrijft de musicalactrice op Twitter. "En dan krijg je een telefoontje dat je vader weer een hartinfarct heeft gehad. #GENOEGNUVERDOMME #Daddyslittlegirl."

Het is de tweede keer in korte tijd dat Raffaëla getroffen wordt door ziekte in de familie. In oktober vorig jaar werd haar dochtertje Beautiful Hope opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking.