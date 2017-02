Geïnteresseerden konden gratis komen kijken naar het verslag van de trip rond de wereld van de Zwitserse piloten Bertrand Piccard en André Borschberg. Beiden waren ook bij de voorstelling aanwezig.

Monaco en in het bijzonder prins Albert via zijn stichting hebben de 43.000 km lange vlucht op zonne-energie van begin tot eind ondersteund. In het vorstendom was ook het controlecentrum van de bijzondere onderneming. De piloten stonden constant in verbinding met het 'mission control centrum' aan de Middellandse Zee.

Albert zet zich al jaren in voor duurzame energie en de vlucht van Solar Impulse 2, die begon en finishte in Abu Dhabi, liet de wereld zien dat er alternatieven zijn voor fossiele brandstoffen, zelfs bij het vliegen. "We wilden laten zien wat met hernieuwbare energie mogelijk is", aldus Piccard, die zo'n vijftien jaar aan het project werkte.