De kinderbibliotheek is een idee van de Zweedse Helena Gomér die zo'n 'Rum för Barn' eerder opzette in Stockholm. De ruimte is geheel afgestemd op de leef- en denkwereld van kinderen. Die kunnen wellicht nog niet goed lezen dus de boeken zijn gerangschikt naar onderwerp en niet naar titel of auteur. 'Op die manier kunnen ze makkelijker vinden wat ze interesseert', aldus Gomér in een toelichting op de website van het Zweedse koningshuis.

Prinses Madeleine ontmoette in Londen, haar tegenwoordige woonplaats, een groep tienjarigen met wie ze uitgebreid sprak over boeken en lezen. De 'Room for Children' in het druk bezochte Southbank Centre is onderdeel van het festival 'Nordic matters'. Dat festival biedt een jaar lang een wijde blik op cultuur en kunst uit de vijf Noordse landen Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden.