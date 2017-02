''Je gaat ermee naar bed en je staat ermee op'', zei Patricia, die veel steun krijgt van haar man met wie ze pas getrouwd is. ''Die zit er ook niet op te wachten. Hij heeft er veel last van op zijn werk, collega's vragen ernaar. Hij zegt 'ik hou van je, we komen er wel uit. We kunnen dit aan'. We proberen veel bij elkaar te zijn."

''Je moet je voorstellen, dat ik al vijftig jaar op televisie ben, maar dat is nu in één klap weg. Zo ga ik dus de geschiedenis in. Ik moest denken aan kleine meisjes die zich om zoiets van kant maken. Ik heb ook gedacht 'kan ik dood?' 'In een putje zakken?' Dit is zo erg."

Gehackt

Paay deed dinsdagmiddag aangifte tegen de websites GeenStijl en Dumpert wegens het verspreiden van de video waarin te zien was dat ze plasseks had. ''Het filmpje is een tijdje geleden gemaakt in een gekke bui. Je verwacht niet dat het op social media wordt gedeeld'', zei Paay, wier telefoon vermoedelijk is gehackt. Haar advocaat Johan Langelaar zei dat hij namens zijn cliënt ettelijke tonnen schadevergoeding gaat eisen.

Patricia sluit zich het liefst op in haar huis en wil niet naar buiten. ''Ik voel me thuis het veiligst. Je leven staat totaal op zijn kop. Het is onbegrijpelijk dat de daders niet bedenken wat voor gevolgen dit heeft. Dit moet gewoon niet kunnen."

Verrekenen

Over de hoogte van de schadevergoeding zegt Patricia: ''Geen geld in de wereld maakt dit goed. Dit is niet te verrekenen. Kom ik hier ooit overheen? Nee. Het zal altijd aan me blijven hangen. Elke dag als je ergens bent."

''Ik ben kapot'', zei Patricia, die onlangs ook nog jongeren met bivakmutsen eieren tegen haar ramen zag gooien. "Het is buitengewoon intimiderend. Vreselijk erg, ik was toen alleen thuis."

Paay is strijdvaardig. ''Ik zal voor andere slachtoffers opkomen. Ik zal laten zien dat het gewoon niet mag. Dit moet nooit meer gebeuren. Ik was boos en zat thuis te huilen, maar ik moet hier wat aan aan doen. Kin omhoog en face it. Dit wordt mijn strijd. Ik heb toch niets anders te doen, want waarschijnlijk heb ik geen werk meer. Ik had twee aanbiedingen, die zijn teruggetrokken. Ik voel me nu goed klote. Ik wil weten wie het heeft gedaan en waarom."