Vergara wil rechtszaak om embryo's afsluiten

37 min geleden

Sofia Vergara heeft bij een rechtbank in Los Angeles een petitie ingeleverd om haar ex er voorgoed van te weerhouden aanspraak te maken op hun embryo's. Nick Loeb voerde jarenlang een strijd om de 'voogdij' over de bevruchte eitjes van het stel.