Serie Superstore krijgt derde seizoen

Superstore, dat in Nederland wordt uitgezonden door Fox, gaat over het wel en wee van de personeelsleden van het megawarenhuis Cloud 9. Een van de hoofdrollen wordt gespeeld door Ugly Betty-actrice America Ferrera, die ook producent is van de serie.

NBC noemde het programma in een verklaring dinsdag "een van de meest doordachte en spannendste comedy's van deze tijd". De baas van de zender liet weten: "Superstore maakt ons niet alleen aan het lachen, het zet ons ook aan het denken."

Volgens Variety is Superstore een van de series die het erg goed doet op digitale platformen als de eigen on-demand service van NBC en Hulu, een Netflix-achtige service voor recente televisieprogramma's. In totaal zou er via digitale kanalen zo'n 33 miljoen keer een losse aflevering van de comedy bekeken zijn.