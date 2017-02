Jim Bakkum heeft niets meer om van te dromen

"Het was al heel lang een droom van mij om een talentenjacht te presenteren", vertelt Jim woensdag in Metro. "Vorig jaar werd ik benaderd als gezicht voor zender FOX en niet lang daarna vroegen ze me voor The Band. Het mooie voor mij is dat de cirkel nu rond is. Ik ben in een talentenjacht begonnen en nu presenteer ik er eentje."

Het is echter niet de bedoeling dat het daarmee klaar is, benadrukt Jim. "Maar als ik kijk naar alles wat ik tot nu toe in mijn carrière heb mogen doen, dan denk ik weleens dat ik niks meer heb om van te dromen", aldus de zanger en musicalster. "Ik moet bijna gaan zoeken naar iets om nog van te dromen. Ik had dan ook niet verwacht dat het presenteren van een talentenshow al zo snel voorbij zou komen."

The Band is vrijdagavond voor het eerst te zien. In het programma gaat FOX in samenwerking met de Belgische zender VTM op zoek naar een nieuwe Nederlandstalige boyband.