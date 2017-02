Virginia en Peter Jan Rens verwachten tweede kindje

Door het babynieuws is Peter Jan aan het dichten geslagen. Hij schrijft bij de foto:

Virginia, nou moe!

Kijk nou eens op jouw clearblue

Het is toch een duidelijke plus...

Krijgt Djelisa een broertje of een zus?

Het stel, samen te zien in de realityserie Peter Jan & Virginia: Doen ze ’t of doen ze ’t niet?, heeft samen al een dochtertje, Djelisa. Virginia heeft daarnaast nog een zoon uit een eerdere relatie. Dat geldt ook voor Peter Jan. Hij heeft nog een dochter van 36.

Bianca Otten, de manager van Virginia, laat aan Privé weten dat de aanstaande moeder inmiddels zes weken zwanger is.

Afgelopen januari traden Peter Jan en Virginia in het huwelijk. De perikelen rond de trouwerij werden door RTL vastgelegd voor de realityserie. In de laatste aflevering, die vorige week werd uitgezonden, was te zien hoe Johan Vlemmix de twee op Tenerife in de echt verbond.