BBC: organisatie Songfestival opgestapt

28 min geleden

De voltallige top van de organisatie van het Eurovisie Songfestival in Kiev is opgestapt. Liefst 21 mensen zijn in één klap verdwenen. De teamleden beschuldigen de man die in december de leiding van het festival op zich nam ervan dat hij hun alle verantwoordelijkheid heeft ontnomen, meldt de BBC.