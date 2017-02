Op zijn Facebookpagina deelt Frans Duijts een bericht van AVROTROS, waarvoor hij samen met Django Wagner en Peter Beense het programma gaat maken.

‘Frans, Peter en Django gaan elke week op bezoek bij een bedrijf dat op zoek is naar werknemers. De zangers bundelen hun krachten in de hoop dit bedrijf aan de juiste mensen te helpen. Zij gaan zelf meedraaien en geven hun oordeel over het werk. Wat is leuk, wat is zwaar, wat moet je ervoor kunnen? Mensen zonder baan of zij die nog moeten kiezen voor een beroep krijgen op deze manier een mooie inkijk en raken wellicht enthousiast voor dit beroep', zo is te lezen in de post.

'Met alle middelen die Django, Peter en Frans tot hun beschikking hebben, gaan de mannen op zoek naar potentiele sollicitanten. Mensen die oprecht geïnteresseerd zijn en gekwalificeerd, worden meteen in contact gebracht met het bedrijf en zo bestaat de kans dat de vacature wordt opgevuld.’