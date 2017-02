'Vervolg' Love Actually in de maak

Red Nose Day Actually wordt op 24 maart uitgezonden op BBC1. Op die dag is het ook daadwerkelijk Red Nose Day, een tweejaarlijks initiatief van Curtis' Comic Relief waarbij in het hele land speciale rode neuzen worden verkocht en waarbij geld wordt ingezameld voor Comic Relief.

Alle grote namen uit Love Actually hebben hun medewerking volgens The Guardian toegezegd. Onder anderen Hugh Grant, Keira Knightley, Andrew Lincoln, Colin Firth, Liam Neeson en Rowan Atkinson maken hun opwachting in Red Nose Day Actually.