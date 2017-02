Aanval komt Justin Bieber mogelijk duur te staan

Justin was in juni toeschouwer bij een duel van de Cleveland Cavaliers. Volgens het slachtoffer greep Justin na afloop zijn zonnebril. Daarna ontstond er een handgemeen, dat op video is vastgelegd.

Het slachtoffer zou na de vechtpartij naar het ziekenhuis zijn gegaan en is daar behandeld. De aanklacht zou nu pas naar voren zijn gekomen, omdat het slachtoffer een regeling wilde treffen met de superster. Justin ging daar echter niet in mee.

Volgens bronnen rondom de rechtbank in Cleveland is het onderzoek nog lopende en is er nog geen zicht op een uitspraak.