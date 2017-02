Syrische vluchtelinge mag toch naar Oscars

Kamil en haar vier kinderen zijn de hoofdpersonen in de documentaire Watani: My Homeland, die is genomineerd voor een Oscar.

Vanwege het inreisverbod, dat door president Trump werd ingesteld tegen reizigers uit zeven moslimlanden, waaronder Syrië, bestond er lang onduidelijkheid of Kamil bij de uitreiking mocht zijn. Veel sterren in Hollywood reageerden afkeurend op het inreisverbod en ook de makers van de documentaire riepen de Amerikaanse president op de maatregel terug te draaien.

Maar het inreisverbod werd begin februari opgeschort door de Amerikaanse rechter. "Toen ik hoorde dat ik alsnog bij de Oscars mocht zijn voelde ik me trots en gelukkig", vertelt de Syrische die inmiddels in Duitsland woont. "Maar het is ook bitterzoet", vervolgt ze.

Haar echtgenoot Abu Ali werd in september 2013 ontvoerd door IS en Kamil heeft sindsdien niets meer van hem gehoord. Ze gaat ervan uit dat hij is gedood door strijders van IS. "Abu en ik bleven elk jaar 's nachts op om de Oscars live te kijken. We dronken samen koffie en probeerden alle namen van de sterren te raden die voorbij liepen op de rode loper", zegt Kamil die hoopt dat ze met haar bezoek aan de VS de aandacht kan vestigen op de situatie in Syrië.