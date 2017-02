Het laatste gerucht: de 61-jarige acteur zou door Warner Brothers gepolst zijn om een vervolg te maken op de anti-heldenfilm Suicide Squad, zo weet The Hollywood Reporter.

Volgens ingewijden is Gibson zich aan het inlezen in het verhaal over de bekende schurken van DC Comics. Maar de acteur en regisseur heeft ook concurrentie, want Warner zou ook geïnteresseerd zijn de klus te geven aan de Zweeds-Chileens regisseur Daniel Espinosa.

Suicide Squad, met Will Smith en Jared Leto, ontving lauwe kritieken maar werd desondanks een groot succes en leverde Warner 745 miljoen dollar op. Warner wilde niet reageren op de berichtgeving over de aanstaande regisseur van Suicide Squad 2.