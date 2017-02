Jared Leto kruipt op de regisseursstoel

Het script voor de film wordt geschreven door David Matthews, die eerder als schrijver meewerkte aan de populaire serie Narcos en Boardwalk Empire.

Het verhaal van 77 speelt zich af in een onrustig Los Angeles in 1974. Twee agenten werken samen om de gekidnapte Patty Hearst, dochter van een steenrijke zakenman, te bevrijden. Gedurende hun onderzoek ontdekken ze grootschalige corruptie in de stad en een gewelddadig complot.

Leto regisseerde eerder een aantal documentaires, zoals Artifact en Great Wide Open. Als acteur won hij in 2013 een Oscar voor zijn rol in Dallas Buyer's Club. In 2015 was Leto te zien als The Joker in de film Suicide Squad en in oktober 2017 is hij te zien in Blade Runner 2049, een vervolg op de klassieke sciencefictionfilm uit 1982.