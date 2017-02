Nieuwe komedie voor makers Gooische Vrouwen

Doris is een samenwerking tussen Talpa Fictie, RTL en filmdistributeur Entertainment One Benelux en zal vanaf oktober 2018 te zien zijn in de Nederlandse bioscopen, zo maakten zij donderdag bekend.

De opnames starten in maart. Het team achter de bioscoopfilm Doris stond eerder garant voor het grote succes van Gooische Vrouwen. De twee films over vier vriendinnen in het Gooi trokken allebei rond de twee miljoen bezoekers en behoren daarmee tot de best bezochte vaderlandse bioscooptitels ooit.

Will Koopman

De Net5-serie Doris vertelt over een vrouw die door een scheiding noodgedwongen met haar puberzoon en dochter moet verhuizen van een luxe villa naar een benedenwoning in Amsterdam. De hoofdrollen in de serie waren, naast Reidinga, voor Jacob Derwig, Gijs Scholten van Aschat, Monique van de Ven, Jules Croiset en Ellen Vogel.

De film Doris is ontwikkeld door Will Koopman, die ook Gooische Vrouwen 1 en 2 regisseerde en de serie Divorce mede bedacht. Het scenario is van Roos Ouwehond; Albert Jan van Rees (Adios Amigos) gaat de film regisseren.