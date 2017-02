Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Ook The Pretenders en Wolfmother naar Bospop

37 min geleden

Op festival Bospop, in juli in Weert, treden ook Dropkick Murphys, The Pretenders, Rodger Hodgson (van Supertramp) en Bløf op. Eerder werden al onder meer Beth Hart, Doe Maar, Anastacia, Anouk en Airbourne bevestigd.