Felipe had voor de gelegenheid een militair uniform aangetrokken. De Spaanse koning volgde verschillende opleidingen in de landmacht, luchtmacht en de marine en heeft hoge rangen in alle drie de krijgsmachtonderdelen. Sinds Felipe koning is, is hij de opperbevelhebber van de Spaanse krijgsmacht.

De 25 mannen die donderdag in audiëntie werden ontvangen op het paleis zijn onlangs aangesteld om het bevel over de verschillende militaire eenheden te voeren.