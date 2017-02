premium

Zorgen om Paola na nieuwe fractuur

28 min geleden

De heupbreuk van koningin Paola (79) zo kort na haar wervelfractuur heeft in België bij de media en bij medisch specialisten tot bezorgdheid geleid. Het paleis maakte donderdag bekend dat de koningin na een val in het ziekenhuis is opgenomen, nadat ze daar rond de jaarwisseling ook al een week had verbleven.