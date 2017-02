Juan Antonio Bayona gaat het vervolg op Jurassic World voor filmmaatschappij Universal regisseren. De opnames beginnen eind deze maand. Jurassic World 2 komt volgend jaar op 22 juni uit in de bioscopen.

Cromwell acteert al meer dan vijftig jaar. Hij kreeg een Oscarnominatie voor zijn rol in Babe en verscheen in LA Confidential, The Green Mile, Spider-Man 3 en series als 24 en Six Feet Under. Voor zijn rol in American Horror Story kreeg hij een Emmy Award.