Ronn gaat tijdelijk in Blankenberge wonen, omdat hij mee gaat spelen in het toneelstuk 'Den Bolle and the Beautiful' met komiek Luc Caals. Dit meldt VTM.

De 64-jarige acteur is bekend geworden doordat hij de rol van Ridge Forrester van 1987 tot 2012 vertolkte in de soap. Volgens de Belgische media komt Ronn graag in Vlaanderen en heeft hij vaker gastrollen gespeeld in het theater.