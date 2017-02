‘Jennifer Garner vraagt snel scheiding aan’

Ben en Jennifer, beiden 44 jaar, maakten in juni 2015 bekend dat hun huwelijk na tien jaar op de klippen was gelopen. Scheiden deden de twee echter niet. Omwille van hun kinderen Violet (11), Seraphina (8) en Samuel (4) bleven ze bij elkaar in de buurt wonen en gingen ze meermaals als gezin op vakantie. Waarom Jennifer nu toch heeft besloten een scheiding aan te vragen, is niet bekend.

De acteur en actrice leerden elkaar in 2001 kennen op de set van Pearl Harbor. Jennifer was destijds nog getrouwd met acteur Scott Foley, dat huwelijk strandde in 2004. Bens relatie met Gwyneth Paltrow was ten tijde van de opnamen van Pearl Harbor net gestrand. Van 2002 tot begin 2004 was hij samen met Jennifer Lopez.

Ben en Jennifer Garner vielen voor elkaar tijdens de opnamen van Daredevil, de film die in 2003 verscheen. In juni 2005 beloofden de twee elkaar eeuwige trouw.