’Allo ’Allo!-acteur Gorden Kaye (75) begraven

Hij werd bekend door zijn rol in de BBC-sitcom ’Allo ’Allo!, waar hij in de huid kroop van René Artois. Dominee Canon Simon Moor startte de service met een folkliedje. „Hij accepteerde dat hij geen schoolganger was. De ironie is dat hij op de middelbare school eigenlijk alleen goed was in Frans”, zei hij volgens BBC.

De acteur speelde café-eigenaar Artois in de Tweede Wereldoorlog in een door Duitsland bezet Frankrijk. Hij speelde in alle 84 afleveringen mee.

Foto: Hollandse Hoogte

Ondeugend

Ook Vicky Michelle (zij speelde Yvette Carte-Blanche in de serie) heeft lovende woorden voor Gorden. „Hij maakte voor ten minste twintig jaar deel uit van mijn familie. Hij was geweldig. Soms was hij heel ondeugend en haalde grapjes uit, maar soms was hij ook heel serieus of zelfs eenzaam.”

'Yvette' en 'Mimi' Foto: Hollandse Hoogte

Kim Hartman, die de illustere Helga Geerhart speelde, betreurt de dood van Kaye. „We hebben tien jaar samengewerkt en de wereld samen gezien. Dat waren fantastische tijden en die associeer ik met Gorden.”

Ook de kleine blonde Mimi (gespeeld door Sue Hodge), kon niet ontbreken op de begrafenis. „Ik kan er eigenlijk nog steeds niet bij dat hij er niet meer is. Ik ga hem nooit van mijn leven meer vergeten. Hij zal altijd bij me zijn.”