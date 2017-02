Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Droom komt uit voor Henk Schiffmacher

42 min geleden

De Nederlandse tatoeagekoning Henk Schiffmacher heeft de bal ontworpen waarmee de voetballers in de eredivisie het komend seizoen gaan spelen. Voor Henk is het een droom die werkelijkheid is geworden.