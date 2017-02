Pleun was vanaf het begin af aan al de torenhoge favoriet en in de finale van de talentenjacht maakte de zangeres die rol volledig waar. Haar single What Hurts The Most werd door de kijkers met open armen ontvangen.

De winnares krijgt niet alleen een platencontract, ze mag ook optreden met de Toppers tijdens de concerten in mei. Verder krijgt ze een auto.

Voor coach Waylon was de finale met Pleun zijn eerste en zo behoudt hij de honderd procent score. Isabel haalde de finale onder de hoede van Sanne Hans.

