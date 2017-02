premium

The Voice of Holland-coach Waylon feliciteert Pleun met haar overwinning.

Ruim 2,5 miljoen kijkers zien Pleun winnen

30 min geleden

Het zevende seizoen van The Voice of Holland op RTL 4 is vrijdagavond afgesloten met ruim 2,5 miljoen kijkers. Het is daarmee de minst bekeken finale van de talentenjacht ooit, zo blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO).