Zoe Saldana verwelkomt 'geheim' derde kind

1 uur geleden

Zoe Saldana en haar man Marco Perego zijn 13 februari de ouders geworden van hun derde kind, meldt de actrice zaterdag. Onbekend is of ze het kindje geadopteerd hebben, omdat ze de afgelopen negen maanden niet zichtbaar zwanger is geweest.