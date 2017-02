Mariah Carey bevestigt relatie met Tanaka

Afgelopen woensdag gaf Mariah in een interview met de Associated Press toe dat Bryan haar vriend is.

Op een subtiele manier bevestigde de 47-jarige zangeres de relatie toen er naar haar liefdesleven werd gevraagd. Ze reageerde lachend met: "Ik ben meestal van 'ik houd er echt niet van om te praten over mijn privéleven', omdat dat is wat ik normaal altijd deed en het echt werkte voor een minuut, een tijd geleden. Ik voel me er gewoon niet comfortabel bij om te praten over mijn privéleven. Mogen we dat privé houden? Mijn vriend en ik houden daar niet zo van."

De romance tussen Mariah en Bryan begon vorig jaar, vlak nadat zij en haar ex-verloofde James Packer besloten hun verloving te verbreken. Haar ex-man Nick Cannon beweerde laatst nog dat de relatie van Carey en Tanaka nep zou zijn.