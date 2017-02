Parfum Ivanka Trump bestseller in VS

Hoewel de bovenste commentaren op de parfums keurig de geuren beschrijven, reageren bezoekers van de site volgens People in de recente commentaren met politieke statements.

Zo schrijft er iemand: "Een erg interessante geur van schijnheiligheid, wit nationalisme en nepnieuws.. past niet helemaal bij me." Een andere gebruiker roept juist op om Ivanka een hart onder de riem te steken. "We hebben niet veel te spenderen, maar we hadden het gevoel om onze support voor onze president en zijn familie te tonen. Als het helpt om een parfum van 15 dollar te kopen om een boodschap duidelijk te maken aan de andere bedrijven die onze president haten, moet het maar."

Begin deze maand besloot het bekende warenhuisconcern Nordstrom te stoppen met het modemerk van Ivanka Trump. Nordstrom beweert dat het te maken heeft met de tegenvallende verkopen, maar het bedrijf kwam onder vuur te liggen vanwege de verkoop van de Ivanka-artikelen. Critici van de regering van haar vader Donald Trump riepen zelfs op tot een boycot van winkels die het merk verkopen.